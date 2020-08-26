أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-8-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب تراجعًا بقيمة 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 أغسطس الحالي، وذلك بعد أن تراجع بنهاية تعاملات أمس نحو 10 جنيهات، ليصل إجمالي التراجع إلى نحو 13 جنيهًا خلال يومين، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحلات الصاغة على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 961 و963 جنيها.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 841 و843 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 721 و723 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و744 جنيها.

أسباب تراجع الذهب

وجاء تراجع أسعار الذهب بسبب تحسّن الشهية للمخاطرة، بعد أن وافقت هيئة الدواء الأميركية على استخدام بلازما الدم للمتعافين من مرض "كوفيد-19" كخيار علاجي، في حين ارتفع الدولار، إذ أدى تفاؤل متزايد إزاء العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى انحسار جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن، بينما ينتظر المستثمرون كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الأسبوع.

وفي أواخر جلسة تداول أمس، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية منخفضًا 0.43 بالمئة عند 1923.90 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1923.10 دولار للأوقية.

وتنتظر الأسواق كلمة باول التي سيلقيها في حشد من محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول يوم الخميس، ويبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة القياسية قرب الصفر وهو شيء إيجابي للذهب الذي لا يدر عائدًا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 26.43 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 926.13 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2164.40 دولار للأوقية.

شعبة الذهب تنصح المواطنين بشراء المعدن الأصفر

وقال رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، إنّ الذهب يُعد الملاذ الآمن للاستثمار في كل دول العالم، وتلجأ إليه الحكومات والمؤسسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي.

وأضاف أنّه حال حدوث أي تخوف من حدوث انهيار في الاقتصاد العالمي، تلجأ الشركات الكبرى لبيع الأسهم والسندات، ويتم اللجوء إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن، ما يؤدي لتذبذب أسعاره بين ارتفاع وانخفاض، مؤكدًا أنّ ما يحدث في الاقتصاد العالمي يؤثر بشكل رئيسي في أسعار الذهب بمصر والعالم، كما أنّ أسعار الذهب لها علاقة مباشرة بالأوضاع السياسية في العالم.

ونصح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شراءه من أجل بيعه في المستقبل القريب، إذ إنّ الذهب هو أداة لحفظ الأموال، خاصةّ وأنّنا شاهدنا الأيام الماضية ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب، ومن الممكن أن يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا خلال الفترة المقبلة.