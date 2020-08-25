10 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب في نهاية اليوم وعيار 24 يسجل 766 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم بالبورصات العالمية بمقدار 10 جنيهات في الجرام الواحد، ليسجل عيار 24 مبلغ 966 جنيهًا، مقابل 976 جنيها في بداية المعاملات الصباحية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت استقراراً مقارنة بتعاملات صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب تراجعا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء في البورصات العالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 961 و966 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 841 و845 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 721 و724 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و760 جنيهًا.