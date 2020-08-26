مرصد الأزهر: الجماعات الإرهابية استغلت كورونا للسيطرة على عقول الشباب

قال الدكتور مصطفى البدري، مشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن المرصد يؤكد دائما أن الإنسانية هي ارتباط وصلة بين جميع البشر على اختلاف ديانتهم وألوانهم، وأنه من المفترض أن يكون هناك نوع من التراحم رغم الاختلاف، ونوع من التضامن أيضا.

وأضاف البدري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الإسلام عزز هذا الجانب ودعا إليه وهو ما ينادي به المرصد دائما في كل المحافل، مشيرا إلى أن استغلال أزمة فيروس كورونا من الجماعات المتطرفة كانت لبسط نفوذ هذه الجماعات وإحكام سيطرتها وجذب الانتباه لتحقيق ما تسعى إليه من مكاسب.

وتابع، أن فترة فيروس كورونا كانت فرصة جيدة للغاية بالنسبة للجماعات الإرهابية للتوغل في وسائل التواصل الاجتماعي وتفرغ الشباب وتوقف العمل في كثير من الدول ساعد على توغل هذه الجماعات وقدرتها على اختراق كثير من عقول الشباب والسيطرة عليها ونشر الشائعات واستقطاب عناصر جديدة من الشباب.

وأكد، أن مرصد الأزهر يعمل على حملات توعوية تزامنا مع بداية الأزمة منها حملتان مهمتان للغاية، الأولى حملة "خذوا حذركم" التي أطلقها المرصد في 24 مارس الماضي بـ12 لغة، وذلك لمواجهة الخطاب الدعوي والإسلامي لهذه الجماعات المتطرفة ونسعى لتوسيع دائرة التفاعل والتواصل مع المرصد على صفحاتنا، فضلا عن حملات التوعية يتم عمل فيديوهات توعوية ويتم نشرها على وسائل التواصل ويوتيوب وكل القنوات المتاحة له وعلى بوابة الأزهر الإلكترونية.