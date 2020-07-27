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مرصد الأزهر يدين إحراق الصهاينة مسجدا في الضفة الغربية

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
03:10 م | الإثنين 27 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات، قيام جماعة "تاج محير" المتطرفة، فجر اليوم، بإضرام النيران في مسجد "البر والإحسان" بمدينة "البيرة" وسط الضفة الغربية المحتلة، وخطِّ عبارات عنصرية ضد العرب والمسلمين على جدران المسجد.

ولفت المرصد، إلى تكرار المستوطنين المتطرفين، الاعتداءات السافرة على المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يُعدُّ هذا الاعتداء هو الثالث خلال هذا العام، والستِّين منذ عام 2009.

وأكد المرصد، أن السياسة الصهيونية التي تغضُّ الطرف عن انتهاكات المستوطنين هي السبب الأبرز وراء تصاعد وتيرة تلك الاعتداءات، مطالبًا بضرورة وضع حدٍّ لعنف وإرهاب الصهاينة للشعب الفلسطيني بصفة عامة، ومقدساته على وجه خاص.

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