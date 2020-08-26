محافظة القاهرة: حصر عدد الشقق التي تحولت من سكن إلى مخازن

كشف مصدر بمحافظة القاهرة أن أجهزة العاصمة بصدد إجراء حصر بعدد الشقق التي تحولت من سكنى إلى مخازن ونشاط تجارى وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأضاف المصدر لـ" الوطن"، أنه سيتم مخاطبة رؤساء الأحياء للبدء على الفور بإجراء الحصر على أن يتم بعدها دراسة ما إذا كان المكان مناسبا لتلك الأغراض أم لا، وبعدها يتحدد إزالة تلك المخازن من عدمه أو تقنين أوضاعها للحصول على حق الدولة وحماية للمواطنين من اتباع كل إجراءات السلامة والحماية المدنية منعا لحدوث أى كارثة.

وأشار المصدر إلى أن أغلب الأماكن التي تحولت إلى مخازن موجودة في المواقع التى يغلب عليها الطابع التجاري مثل العتبة والأزهر والفجالة والموسكى والأزبكية.