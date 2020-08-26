صور.. بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين

فتحت مقرات اللجان الانتخابية بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين أبوابها، منذ قليل، أمام الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، في تمام العاشرة صباحًا.

وبدأ عدد من الناخبين التصويت في العملية الانتخابية، وتجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، والجيزة، وقنا".

وقال الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين ورئيس اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، إنَّ التصويت بكل المحافظات يتم تحت إشراف قضائي كامل، بمشاركة 55 مستشارًا من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنَّه يسمح بالتصويت لعضو الجمعية العمومية بموجب الكارنيه أو بطاقة الرقم القومي أو الباسبور، وإيصال سداد اشتراك النقابة العامة عن عام 2019، مؤكّدًا أنَّ العملية الانتخابية تبدأ العاشرة صباحًا وتغلق اللجان ويتوقف التصويت في تمام السادسة مساءً.

وأشار "البدري"، إلى أنَّه سيسمح بسداد الاشتراكات المتأخرة بمقر لجنة الانتخابات قبل التصويت، لافتا إلى أنه يمكن سداد الاشتراكات حتى عام 2019 من خلال موقع النقابة الرسمي، أو خدمة فوري من أي ماكينة.

وأوضح أنَّه تمّ إصدار توصيات لكل اللجان بالمحافظات، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الأعضاء خلال مشاركتهم بالانتخابات، حيث يتمّ إلزام كل المترددين على المقار الانتخابية بارتداء الكمامة مع مراعاة التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، لافتًا إلى أنَّ كل اللجان الانتخابية البالغ عددها 55 لجنة، انتهت من كل الاستعدادت اللازمة للتصويت.