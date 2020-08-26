5 إجراءات لتقسيط مديونية فواتير الكهرباء على دفعات شهرية

اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 5 إجراءات يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وهي..

الإجراءات المطلوبة

- طلب تقسيط المديونية على أقساط شهرية عن المديونية المستحقة وليس تراكم الاستهلاك.

- بطاقة الرقم القومي.

- نموذج طلب تقسيط مديونية.

- فاتورة كهرباء حديثة.

- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية.

- دفع 30% كدفعة مقدمة كحد "أدنى".

مراكز الخدمة

- تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك.

مدة الخدمة

- يستغرق وقت انتهاء تأدية الخدمة 20 دقيقة.

الرسوم المطلوبة

- سداد دفعة فورية 30% بحد أدنى وباقي المديونية بفائدة طبقا للفائدة المعلنة بحد أقصى 24 شهرا.

تيسيرات على المواطنين محدودي الدخل

وتقوم شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات على المواطنين خاصة من محدودي الدخل "صغار المشتركين" التي تتراكم عليهم فواتيرالاستهلاك ولم يتمكنوا من سدادها من خلال تقسيط المديونية وفقاً للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد مرة واحدة بالتزامن مع بدء تحصيل فاتورة شهر أغسطس الجاري بالأسعار الجديدة التي قد تتسبب في تراكم المديونيات على بعض المواطنين.

دعم القطاع السياحي

وتقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كل أوجه الدعم للقطاع السياحي بشكل عام وخاصة قرى وفنادق شرم الشيخ والغردقة ليتمكنوا من سداد مديونة الكهرباء التي تراكمت خلال الـ5 سنوات الماضية والتي أدت إلى تراجع شديد بقطاع السياحة من خلال تقسيط المديونية المتراكمة لهذه القرى والفنادق وتسهيلات عديدة في طرق السداد.