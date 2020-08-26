اختبار قدرات للالتحاق بمدرسة الذهب: اتقدم 5 آلاف طالب.. هنقبل 200

الإقبال الكبير والمتزايد على الالتحاق بمدرسة الذهب فى مدينة العبور، والتي تقوم بتخريج دفعات تُتْقن صناعة الذهب وهى الأولى من نوعها في مصر، جعل انضمام الطلبة إلى المدرسة يمر باختبار قدرات مُشدد، يستوجب نجاح الطالب في أكثر من اختبار، ثم قبوله في المدرسة بشكل رسمي.

خالد حسن، مدير مشروع مدرسة الذهب، يؤكد أن تفوق الطلبة ونجاحهم في المدرسة، وازدياد خبرتهم في التعامل مع الذهب، دفع العديد للتقديم إلى المدرسة، ولكن قبوله يتم باجتياز اختبارات القدرات، فالإقبال لا يتم بسهولة: "تفوق الطلبة السنة اللي فاتت خلى الإقبال متزايد بشكل رهيب، لأن الناس شافت مستوى الطلبة العالي وتفوقهم، فالأعداد السنة دي كانت كبيرة جداً، فشددنا القبول في المدرسة وعملنا اختبارات القدرات، وهانقبل الطلبة اللي مستواهم عالي".

أكثر من 4 آلاف متقدم، استعدوا لاختبار القدرات بالمدرسة هذا العام، ولكن القوانين التي وضعتها المدرسة، تؤدي إلى فرز الكثير من المتقدمين ويُقبل أفضلهم، إلى أن يصل العدد إلى 200 طالب: "الطالب بيمر بأكتر من اختبار للقبول، بيمر باختبار لغة عربية وإنجليزية ورياضيات وذكاء، واللي بيتقبلوا بيدخلوا للمقابلة الشخصية، بنبدأ فيها نشوف ثقته في نفسه وبيقدم لنا الرسومات بتاعته، لأن ضمن المنهج في مادة اسمها تصميمات، باشوف الحس الفني اللي عند الطالب، لأن لو مارسمش بإيده بس عنده الحس الفني، بتكون عنده الموهبة إنه يشوف شكل الحاجة كويس ولا لا، أو لما يعملها بإيده هاتطلع شكلها إيه، وده مهم في شغلنا".

لتقليل التزاحم والتزاماً بالاجراءات الوقائية، أصبح التقديم للمدرسة عبر الإنترنت، ويتم تقسيم المتقدمين إلى مجموعات موزعة على أيام الأسبوع، وكل مجوعة على بوابة معينة من أبواب المدرسة، بحسب "خالد": "التقديم من الألف للياء على النت، الطالب بيكتب بياناته، وبيرفع صور بطاقته وشهادة النجاح والميلاد وكل الأوراق اللازمة، وبنعلن عن قبوله أون لاين، ولو فشل في اجتياز الاختبار الأول في القدرات بنبلغه أون لاين، عشان نقلل المشاوير والتعب للطالب وولي الأمر".