رئيس التحرير

محمود مسلم

القومية للتأمين: الثلاثاء المقبل صرف معاشات شهر سبتمبر

الصرف من جميع ماكينات الصراف الآلي

كتب:

أسماء زايد ونجلاء فتحي
03:37 ص | الخميس 27 أغسطس 2020
صرف المعاشات

صرف المعاشات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات، صرف معاشات شهر سبتمبر، لجميع الفئات من خلال ماكينات الصرف الآلي، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق الأول من سبتمبر.

 وحددت شرائح الصرف وفقا للآتي:-

- 1000 جنيه فأقل: يوم الثلاثاء 1 سبتمبر والأربعاء 2 سبتمير.

- أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه: يوم الخميس 3 سبتمبر والأحد 6 سبتمبر.

- أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه: يوم الاثنين 7 سبتمبر والثلاثاء 8 سبتمبر.

- أكثر من 3000 جنيه والمتخلفين عن الصرف في الأيام المحدده لهم، اعتبارا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر وحتى الانتهاء من الصرف.

اقرأ المزيد:

صرف العلاوات الخمس لـ60 ألف مستفيد جديد من أصحاب المعاشات أول سبتمبر

"رشوان": صرف متجمد العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات من المؤسسات القومية

بدء صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي 1 سبتمبر

القومية للتأمين الاجتماعى: اليوم وغدا صرف المعاشات مهما كانت قيمتها