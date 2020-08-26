تسريب نموذج امتحان تاريخ الثانوية دور ثان

نشرت إحدى مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق واتس آب، نموذج امتحان مادة التاريخ الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية دور ثان، ويستمر حتى الواحدة ظهرا، كما نشرت الإجابات النموذجية .

من جانبها، أكدت غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتواصل مع الجهات المختصة لتحديد هوية الطالب المتسبب في التسريب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة شعبتي الرياضيات والعلوم الامتحان في مادة الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لطلبة شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لطلاب شعبة الرياضيات.