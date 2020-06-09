رضا حجازي: إطلاق منصة إلكترونية للمعلمين.. وانضم لها 240 ألف مدرس

أكد رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، أنه لولا البنية التكنولوجية التي بدأتها وزارة التعليم قبل سنوات ما استطاعت استكمال العام الدراسي الحالي.

وأعلن حجازي، تدشين منصة إلكترونية للمعلمين ومن بين 340 ألف معلم قيد الترقية العام الحالي تم مشاركة 240 ألف معلم في المنصة، ويتلقون التدريب خلالها مؤكدا أن الهدف هو الارتقاء بالمعلم.

وشدد حجازي، على أهمية معاملة المعلمين بقانون واحد حيث يعامل المعلمين إداريا وتعليميا بقانون 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلم، بينما يتم معاملتهم ماليا بناء على قانون الخدمة المدنية، مطالبا أن يكون الأجر المتغير للمعلم على أساسي 2020 وليس 2014.

وقال نائب وزير التربية والتعليم، خلال مناقشة موازنة التربية والتعليم بلجنة التعليم مجلس النواب برئاسة سامي هاشم، إن إجراءات الثانوية العامة واعتماد الشهادات تمت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تضمن الجامعات الأجزاء التي تم حذفها من المناهج .

ورد النائب سامي هاشم على ممثل وزارة التربية والتعليم، والذي قال إن الوزارة طلبت موازنة 132 مليارا ولكن خصص لها 109 مليارات وجرى التنازل ليتم المطالبة بـ122 مليارا.

ووجه رئيس لجنة التعليم حديثه لممثل الوزارة قائلا: "أنت لم تطلب الـ122 مليارا حتى تتنازل عنها، وهناك بزخ في بعض بنود الموازنة، منها على سبيل المثال أن تطوير الفصل الدراسي يتكلف ربع مليون جنيه".