إصابات بكورونا بين أسرى فلسطينيين في سجن إسرائيلي

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، إصابة عدد من الأسرى في سجن "عوفر" الإسرائيلي بفيروس كورونا، وعلى إثر ذلك أغلقت إدارة السجن القسم رقم (21)، الذي يعتبر من أكبر الأقسام، وفيه نحو 160 أسيرا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبينت الهيئة في بيان، أنّ عشرات الفحوصات والعينات لم تظهر نتائجها بعد، وسط تخوفات من إرتفاع عدد الاصابات خلال الساعات القادمة.

وأوضحت أنّ إدارة "عوفر" نقلت جميع الأسرى في الغرفتين رقم "10" و"16" إلى قسم رقم "18"، والمخصص للحجر الصحي، كما قامت بعزل ما تبقى من الأسرى في قسم "21" داخله لمدة 14 يوما.

وقالت إنّ إدارة السجن نقلت أيضا الأسيرين داوود خليل إبراهيم ومحمد بدر للمستشفى، وكشفت أنّ من بين الأسرى المصابين أسير تحرر مساء أمس، وهو محمد شمس الدين شماسنة، من قرية قطنّة شمال غرب القدس.

ولفتت إلى أنّ إدارة معتقلات الاحتلال قررت تخصيص قسم خاص للحجر الصحي للمصابين من الأسرى في سجن "هدريم"، فيما سيتم تخصيص قسم خاص للمخالطين في سجن "هشارون".

وأعرب رئيس الهيئة قدري أبوبكر في اتصال هاتفي مع "وفا"، عن تخوفه من زيادة عدد الإصابات في صفوف الأسرى بسبب الإهمال الطبي، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.