 الصحة الروسية تُصرح بإنتاج لقاح كورونا "سبوتنيك-V" على شكل مسحوق

منحت وزارة الصحة الروسية، معهد (جاماليا) الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، تصريحا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا على شكل مسحوق.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية، في بيان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الوزارة أصدرت شهادة تسجيل للقاح الذي طوره مركز (جاماليا) ويتم إنتاجه على شكل مادة جافة لتحضير محلول قابل لحقنه في العضل.

وكانت الوزارة الروسية، أصدرت في وقت سابق، تصريحا يسمح للمركز بإجراء الاختبارات السريرية على اللقاح في مرحلة ما بعد تسجيله رسميا.

ومن المتوقع أن تحصل مستشفيات العاصمة موسكو، على اللقاح في 3 سبتمبر المقبل، لتنطلق الاختبارات في 4 أو 5 من نفس الشهر.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت اللقاح في 11 أغسطس الماضي، ليصبح أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.