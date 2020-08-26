محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة التعديات على الطريق الساحلي

قاد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، اليوم، حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الطريق الدولي الساحلي، رافقه خلالها مدير الأمن، اللواء خالد العزب، وبحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتمكنت الحملة من إزالة التعديات على الطريق الدولي الساحلي بقرية "البنايين"، حيث تم إزالة أبنية وتندات وتلتورات، وقرر اللواء جمال نور الدين إزالة كل المباني المخالفة على أملاك الدولة على الطريق الدولي الساحلي، من بلطيم وحتى البرلس.

وشدد المحافظ على استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون، موجهاً جميع رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية بما تم على أرض الواقع.

وأشار المحافظ إلى استمرار تقنين الأراضي، والتصالح على المباني المخالفة، طبقاً للإجراءات القانونية، لافتاً إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم.

وأكد المحافظ على التصدي بكل حسم لكافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موضحاً أن الدولة قدمت مؤخراً عدداً من القوانين الخاصة بتقنين الأراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتعامل الفوري مع جميع المخالفين.

وقال محافظ الأقليم إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ضمن الموجة الـ16 لحملة حق الشعب، المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد "نور الدين" على أنه لا تهاون مع المعتدين، ويتم تطبيق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مؤكداً أنه لن يتم التفريط في حق الدولة، الذي هو حق الشعب، مشيراً إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد أملاك الدولة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها.

وأشاد محافظ كفرالشيخ بدور مديرية الأمن ورجال الشرطة والأجهزة الأمنية، في التنسيق الكامل للحملات المكبرة، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، وتطبيق القانون بقوة وحسم مع المخالفين لتلك القرارات.