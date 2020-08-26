من "الصحة" لوالدة "أمل": تليفونك غير متاح.. تواصلي معنا لإنقاذ طفلتك
الفتاة مولودة بعيب خلقي وتعاني من "استسقاء على المخ"
01:06 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
الدكتور خالد مجاهد
صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأنَّ المكتب الإعلامي تواصل مع والدة الطفلة "أمل" -التي ناشدت عبر السوشيال ميديا الجهات المعنية إنقاذ طفلتها-، مبينًا أنَّ المكتب نسق مع الدكتور ياسر فوزي مدير مستشفى أطفال مصر لمناظرة الحالة وعرضها على استشاري جراحة المخ والأعصاب وعمل اللازم طبيًا.
"الصحة": المكتب الإعلامي نسق مع الأم لعرض "أمل" على استشاري.. لكن هاتفها أُغلق عقب ذلك
وتابع مستشار وزارة الصحة، في تصريحات صحفية له اليوم، أنَّ الرقم الخاص بوالدة الطفلة "أمل" مغلق دائمًا أو غير متاح.
وأهابت وزاره الصحة، بوالدة الطفلة التواصل مع المكتب الإعلامي على وجه السرعة لإنقاذ "أمل".
وكانت مواقع التواصل اشتعلت بمناشده والدة الطفلة "أمل" لسرعة علاجها، وتواصل المكتب الإعلامي معها منذ أيام وأخبرها بأنَّه يتمّ التنسيق لها بالمستشفى إلا أنّها بعد ذلك أغلقت تليفونها ولم يتمكّن من الوصول إليها حتى الآن.
وجاءت نص الشكوي كالتالي: "#انقذوا_أمل، بنتي عندها سنة ونص مولودة بعيب خلقي استسقاء على المخ، رحت بيها الدمرداش، رفضوا يعملوا العملية بحجة إن قشرة المخ، مش متكونة، وده سبب استنكره معظم الأطباء اللي عرضت عليهم الحالة، توجهت بها لمستشفى أبو الريش، لكن للأسف الدكاترة هناك صغيره في السن مش عارفة تتعامل مع الحالة، وتمّ تركيب اتنين صمام والمية بتزيد مش بتقل وفضلنا أكتر من سنة على المضادات والبزل، مفيش نتيجة، بنتي حاليًا فقدت السمع والبصر نتيجه زيادة كمية المية على المخ وحاليًا رجلها وقفت مش بتتني ومش بتعرف تاكل بسبب الضمور معتمدة على اللبن فقط، أنا محتاجة مساعدة وعرض على دكتور كبير يقولنا رأيه في الحالة، ده رقم تلفوني 01207735484، اسم الطفلة أمل محمد عبدالعظيم".