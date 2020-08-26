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من "الصحة" لوالدة "أمل": تليفونك غير متاح.. تواصلي معنا لإنقاذ طفلتك

الفتاة مولودة بعيب خلقي وتعاني من "استسقاء على المخ"

كتب:

شيماء عادل ومريم الخطري
01:06 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
الدكتور خالد مجاهد

الدكتور خالد مجاهد

صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأنَّ المكتب الإعلامي تواصل مع والدة الطفلة "أمل" -التي ناشدت عبر السوشيال ميديا الجهات المعنية إنقاذ طفلتها-، مبينًا أنَّ المكتب نسق مع الدكتور ياسر فوزي مدير مستشفى أطفال مصر لمناظرة الحالة وعرضها على استشاري جراحة المخ والأعصاب وعمل اللازم طبيًا.

"الصحة": المكتب الإعلامي نسق مع الأم لعرض "أمل" على استشاري.. لكن هاتفها أُغلق عقب ذلك

وتابع مستشار وزارة الصحة، في تصريحات صحفية له اليوم، أنَّ الرقم الخاص بوالدة الطفلة "أمل" مغلق دائمًا أو غير متاح.

وأهابت وزاره الصحة، بوالدة الطفلة التواصل مع المكتب الإعلامي على وجه السرعة لإنقاذ "أمل".

وكانت مواقع التواصل اشتعلت بمناشده والدة الطفلة "أمل" لسرعة علاجها، وتواصل المكتب الإعلامي معها منذ أيام وأخبرها بأنَّه يتمّ التنسيق لها بالمستشفى إلا أنّها بعد ذلك أغلقت تليفونها ولم يتمكّن من الوصول إليها حتى الآن.

وجاءت نص الشكوي كالتالي: "#انقذوا_أمل، بنتي عندها سنة ونص مولودة بعيب خلقي استسقاء على المخ، رحت بيها الدمرداش، رفضوا يعملوا العملية بحجة إن قشرة المخ، مش متكونة، وده سبب استنكره معظم الأطباء اللي عرضت عليهم الحالة، توجهت بها لمستشفى أبو الريش، لكن للأسف الدكاترة هناك صغيره في السن مش عارفة تتعامل مع الحالة، وتمّ تركيب اتنين صمام والمية بتزيد مش بتقل وفضلنا أكتر من سنة على المضادات والبزل، مفيش نتيجة، بنتي حاليًا فقدت السمع والبصر نتيجه زيادة كمية المية على المخ وحاليًا رجلها وقفت مش بتتني ومش بتعرف تاكل بسبب الضمور معتمدة على اللبن فقط، أنا محتاجة مساعدة وعرض على دكتور كبير يقولنا رأيه في الحالة، ده رقم تلفوني 01207735484، اسم الطفلة أمل محمد عبدالعظيم".

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