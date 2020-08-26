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محمود مسلم

ضبط هارب من أحكام 65 سنة سجن بالإسماعيلية

كتب:

هبة صبيح
01:26 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط محكوم عليه هارب بالإسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى العديد من القضايا الجنائية، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادره ضدهم.

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، قيام عاطل، مُقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، والمطلوب التنفيذ عليه فى 4 قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وسلاح، بالسجن 65 سنة، بالتردد على محل إقامته بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور حيث تم ضبطه بالمكان الوارد بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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