إنهاء خدمة عاملين بوزارة الأوقاف بناء على أحكام قضائية

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم، الأحد خدمة عاملين بمديرتي أوقاف الغربية والقليوبية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعهما من العمل بالمساجد على أي نحو كان ، وتعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الغربية ومديرية أوقاف القليوبية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .