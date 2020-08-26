رئيس المناعة بعين شمس: لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يمنع الإصابة بكرونا

تساؤلات كثيرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مدى فاعلية لقاح الأنفلونزا الموسمية؟ وهل أخذ اللقاح يخفف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؟ وهو ما نفاه الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس.

وقال "عقبة": "لكل فيروس، لقاح خاص به، وحتى الآن لا يوجد لقاح لفيروس كورونا المستجد"، لافتاً إلى أنه "لا يصح أخذ لقاح الحصبة لكي يعطينا مناعة ضد شلل الأطفال والعكس".

وأوضح "عقبة" لـ"الوطن"، بأنه لا يوجد لقاح يعطي مناعة بنسبة 100%، لذلك يجب الالتزام بإجراءات الوقاية لدورها المهم بالإضافة إلى الالتزام باللقاحات المنتظمة مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية على سبيل المثال، مردداً: "أي لقاح حتى اللقاحات المنتظمة لا تعطي مناعة بنسبة 100%، تعطي مناعة إلى حد ما، وهذا يعني أن الوقاية تظل هي الأهم حتى لا يحدث انتقال للعدوى".

وكانت وزيرة الصحة والسكان أعلنت في فيديو عبر صفحة الوزارة الرسمية على "فيس بوك"، أنّ الوزارة تعمل حاليًا على 6 لقاحات، وجار إعداد مصنع بفاكسيرا لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أعلنت وزيرة الصحة، في بيان صحفي، تعاون ثنائي مع الصين لإنتاج لقاحات كورونا خاصة التجربة السريرية الثالثة في مصر، المقرر إجراؤها الأسبوع الحالي على 15 ألف مبحوث.