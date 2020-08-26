"المصل واللقاح": من الصعب الوصول لصفر إصابات بفيروس كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فيروس كورونا لم ينتهي بعد ولم نصل إلى صفر إصابات حتى نتخلى عن الإجراءات الاحترازية وخلع الكمامة والتباعد الاجتماعي، وكنا نأمل أن نصل في آخر ديسمبر إلى الوصول لصفر إصابات حادة أو خطيرة، وهذا لن يحدث إلا إذا التزمنا بالإجراءات الوقائية.

وأكد "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الفيروس ما زال موجودا وخطيرا وقادرا على الفتك بفئة معينة من الناس وهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة.

وتابع، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه من الصعب أن نصل إلى صفر إصابات، لأن الفيروس مع إجراءاتنا الاحترازية وطرق الوقاية، قد يتحول إلى فيروس موسمي ضعيف، وستوجد هناك إصابات من الدرجة المتوسطة والبسيطة التي لا تستدعى الدخول للمستشفى، وعمل مسحة.