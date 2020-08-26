6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين بمرفق الكهرباء وحماية المستهلك

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء.

وتتمثل تلك المنافذ في:

- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة بمدینة نصر.

- الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- من خلال البرید ص.ب. 73 - بانوراما أكتوبر – رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩.

- الاتصال على التلیفون رقم ٢٣٤٢١٤٧٥ (داخلي ١٥٤).

ويستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:

- تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .

- على أن يقوم الشاكي بالآتي:

استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

* إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة.