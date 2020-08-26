6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين بمرفق الكهرباء وحماية المستهلك
كتب:
سلامة عامر
05:54 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
وزارة الكهرباء
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء.
وتتمثل تلك المنافذ في:
- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة بمدینة نصر.
- الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.
- من خلال البرید ص.ب. 73 - بانوراما أكتوبر – رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.
- من خلال الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org
- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩.
- الاتصال على التلیفون رقم ٢٣٤٢١٤٧٥ (داخلي ١٥٤).
ويستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:
- تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.
- إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .
- على أن يقوم الشاكي بالآتي:
استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
* إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة.