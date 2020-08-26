القاهرة تطرح جراجَي التحرير وعمر مكرم للإيجار

أعلنت محافظة القاهرة طرح حق استغلال وتطوير وصيانة جراجي "التحرير" و"عمر مكرم"، لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، في مزاد علني يقام في 16 سبتمبر المقبل بقاعة الماسة بالحديقة الدولية بمدينة نصر.

ويقع جراجا التحرير وعمر مكرم على مساحة 78904 أمتار مربعة تقريبًا، ويتسعان لـ24 أتوبيسًا و2303 سيارات، ويلتزم من يرسو عليه المزاد بإدارة وتطوير وتشغيل جراجي التحرير وعمر مكرم، ووضع اقتراحات لتطويرهما وتشغيلهما بالشكل الأمثل.

كما يلتزم المتقدم للمزايدة بجميع القوانين واللوائح والنظم والقرارات المنظمة للمزادات، وكذلك التي تقرها اللجنة المختصة بإدارة المزايدة خلال فترة التزايد.

كما يلتزم المتقدم للمزايدة في حالة رسوها عليه أن يكون مسئولًا عن الجراجين من الداخل والخارج طوال مدة حق الاستغلال، وكذلك بتقديم بوليصة تأمين لصالح المحافظة، على ألا تقل قيمة البوليصة لجراج التحرير عن 650 مليون جنيه وجراج عمر مكرم عن 100 مليون جنيه.