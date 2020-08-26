طائرتا مساعدات مصرية تصلان لبنان.. وإسرائيل تقصف مواقع حزب الله

وصلت صباح اليوم الطائرتان الـ15 والـ16 من الجسر الجوي الإغاثي المصري، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلى متنهما كميات كبيرة من المساعدات الضرورية التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديمها إلى الشعب اللبناني الشقيق، لمساندته في تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة مؤخرا.

كان في استقبال الطائرتين سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، قنصل مصر العام أحمد إمام، والقنصل وائل السيسي، إلى جانب رئيس وأعضاء مكتب الاتصال العسكري في السفارة المصرية ببيروت، والعميد الركن إلياس يوسف ممثلا عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

وتحمل الطائرتان نحو 28 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر، دعما للشعب اللبناني في مواجهة تداعيات كارثة انفجار الميناء البحري لبيروت والذي وقع في 4 أغسطس الحالي.

على جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ طائراته قصفت مواقع لحزب الله في لبنان، بعد إطلاق نار صوب قوات إسرائيلية، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّ مروحيات حربية أغارت على مواقع استطلاع تابعة للحزب على الحدود، مضيفا أنّه يعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث انطلاقا من أراضيها.

وكانت إسرائيل أعلنت الاستنفار على حدود لبنان مقابل قرية مارون الراس بعد الاشتباه بعملية تسلل، وأكد المتحدث أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلق قنابل مضيئة عند سماع إطلاق نار، حيث طُلب من سكان المستوطنات البقاء في المنازل وإطفاء الأنوار، وأغلقت القوات المحاور الحدودية مع لبنان.

ولاحقا، قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان رفع شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد الغارات الإسرائيلية على لبنان، وفقا لما أعلنته قناة "سكاي نيوز عربية"، وقال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلا الإسرائيلي، إنّه ينصح حزب الله بعدم اختبار قوة إسرائيل، مضيفا: "سنرد بقوة على حزب الله حال الاعتداء علينا".