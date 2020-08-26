الطيران الحربى الإسرائيلي يحلق فوق الحدود مع لبنان وإغلاق بعض الطرقات

أعلن الجيش الإسرائيلي، بوقوع حادث أمني على الحدود مع لبنان وإغلاق بعض الطرقات في المنطقة وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وطلب الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية البقاء في منازلهم فيما يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق بعض المناطق الحدودية مع لبنان

وأعلنت قناة "سكاى نيوز عربية"، أن هناك عمليات تمشيط على الحدود مع لبنان مع الاشتباه بوقوع حادث تسلل.