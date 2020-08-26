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الطيران الحربى الإسرائيلي يحلق فوق الحدود مع لبنان وإغلاق بعض الطرقات

عمليات تمشيط على الحدود مع لبنان مع الاشتباه بوقوع حادث تسلل

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سحر المكاوى
12:31 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
حدود لبنان

حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، بوقوع حادث أمني على الحدود مع لبنان وإغلاق بعض الطرقات في المنطقة وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وطلب الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية البقاء في منازلهم  فيما يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق بعض المناطق الحدودية مع لبنان 

وأعلنت قناة "سكاى نيوز عربية"، أن هناك  عمليات تمشيط على الحدود مع لبنان مع الاشتباه بوقوع حادث تسلل. 

 

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