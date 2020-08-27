أسعار الفاكهة اليوم الخميس 27-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية، خلال تعاملات اليوم، الخميس 27 أغسطس، والتي تنوعت بين العنب والبطيخ والمانجو والتفاح، على النحو التالي:

الجوافة

ووصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 12 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.

البلح

وتراوح سعر البلح ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 15 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا بحسب النوع.

المشمش

ووصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 20 إلى 60 جنيهًا وفقًا للوزن.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 12 جنيهًا.

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

الأناناس

ووصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.