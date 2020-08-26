الأمن اللبناني يلقي القبض على إرهابي تابع لـ"داعش"

ألقت أجهزة الأمن اللبنانية على إرهابي ينتمي لتنظيم (داعش) الإرهابي، خطط لتنفيذ عمليات إرهابية لصالح التنظيم داخل الأراضي اللبنانية، من بينها استهداف وحدات للقوات المسلحة والشرطة.

وذكر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية)، في بيان له اليوم الأربعاء، أن شعبة المعلومات (الاستخبارات)، تمكنت من ضبط الإرهابي الذي يحمل الجنسية السورية ويبلغ من العمر 20 عاما، بعد عملية رصد دقيقة، حيث أقر خلال التحقيقات بانتمائه لتنظيم داعش، وأنه خضع لدورة تدريبية لتأصيل الفكر التكفيري لديه مدتها 40 يوما داخل سوريا.

وأضاف المتهم أنه تسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية واشترك في العديد من المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تضم مناصرين للتنظيم الإرهابي، وأنه عمل على نشر وترويج أفكار ومعتقدات التنظيم وتبادل أخباره وإصداراته، كما تواصل مع العديد من الأشخاص الذين ينتمون إلى التنظيم.

وأقر المتهم أنه بعدما لم يتمكن من العودة إلى الأراضي السورية لمشاركة التنظيم في عملياته الإرهابية، وذلك لعدم حيازته أوراقًا ثبوتية تمكنه من العبور، كما خطط للقيام بعمليات إرهابية داخل لبنان، وتواصل مع شخص في مدينة الموصل بالعراق وآخر في سوريا واستحصل منهما على فتاوى شرعية لقيامه بعملية "انغماسية" تستهدف وحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وأشار إلى أنه اختار لتنفيذ العملية الإرهابية منطقة "الجميزة" بوسط العاصمة بيروت، مستفيدًا من مشاركته في رفع الأنقاض جراء انفجار ميناء بيروت البحري، ورصد دوريات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، حيث خطط لاستهداف الدوريات العسكرية والشرطية مستخدما مجموعة من القنابل اليدوية التي كان ينوي الحصول عليها من أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان.