الأحد.. الحلقة الأخيرة من برنامج "العباقرة أصحاب" على القاهرة والناس

يسدل الأسبوع المقبل، الستار عن الموسم الأول من برنامج "العباقرة أصحاب"، على شاشة "القاهرة والناس"، والذي حقق نجاحاً كبيرًا، خلال الفترة الماضية، حيث يعتبر البرنامج امتداداً لسلسلة برنامج "العباقرة"، و"العباقرة جامعات"، و"العباقرة عائلات".

وتقام الأحد المقبل، مبارة استثنائية للمنافسة على لقب أفضل لاعب من الموسم الأول لبرنامج "العباقرة أصحاب" الذي يقدمه الإعلامي والروائي عصام يوسف، حيث تذاع الحلقة في الثامنة مساء الأحد على "القاهرة والناس".

ويلتقى فريقي "الدلتا"، و"البؤساء"، في نهائي الموسم الأول من البرنامج، الأسبوع المقبل، حيث تمكن فريق الدلتا من تخطي "انفنتي"، بينما عبر "البؤساء"، فريق "الإسكندر".