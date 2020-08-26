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محمود مسلم

كازاخستان تسجل 781 إصابة جديدة بكورونا

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(أ.ش.أ)
06:42 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
كازاخستان تسجل 781 إصابة جديدة بكورونا

كازاخستان تسجل 781 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم، تسجيل 781 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة أثر الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 268 حالة.

وكانت كازاخستان، سجلت منذ أول أغسطس الجاري، 23543 إصابة جديدة بالفيروس وتماثل 4901 شخص للشفاء.

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