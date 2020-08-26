كامل أبو علي يتابع التحضيرات النهائية لمشروع "ميوزيكال شو"

في إطار التحضيرات النهائية للمشروع الفني الضخم (ميوزيكال شو) الذي أعلن عنه المنتج ورجل الأعمال كامل أبو علي، بالشراكة مع "إى إس كمونيكيشن" للإنتاج الإعلامي منذ أيام قليلة، والذي يضم 26 عرضًا مسرحيًا استعراضيًا.

استقبل "أبو علي"، في فيلته بالساحل الشمالي فريق عمل مشروع ميوزيكال شو، محسن البغدادي مدير عام الباتروس والمشرف العام، إيهاب حبيب المدير التنفيذي، أحمد محسن المدير الفني، محمود الشيخ المنتج الفني، والمخرجان الاساسيان إسلام إمام ومحمد جبر، لمتابعة آخر تطورات العمل، ووضع اللمسات الأخيرة لبدء إطلاق المشروع وتحديد بداية مواعيد العرض، وميعاد حفل الإفتتاح وكذلك متابعة تجهيزات المسرح بأعلى مستوى ليتناسب مع هذا المشروع الضخم استعداداً لبدء العروض.

وأعرب أبو علي، عن بالغ سعادته لإنضمام نخبة كبيرة من فناني مصر والوطن العربي لهذا المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الشابة الواعدة التي يتنبأ لهم بمستقبل باهر.

وأكد أنه لابد من توفير كل الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع الضخم، وذلك بالاتفاق مع أكبر الشركات المصرية والعالمية حتى تكون على مستوى الحدث، إيماناً منه برسالة المسرح السامية، ويقيناً منه بأن هذا المشروع سيكون بداية لجيل مسرحي جديد يذكر في تاريخ المسرح العربي وتتذكره الأجيال القادمة.