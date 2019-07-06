كامل أبو علي: راموس سألني قبل زيارة مصر.. الناس زعلانة مني بسبب صلاح؟

احتفى رجل الأعمال كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، بقضاء قائد المنتخب الإسباني وفريق ريال مدريد سيرجيو راموس، العطلة الصيفية رفقة أسرته في مدينة الغردقة.

ووجه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، رسالة للمصريين، بمناسبة وجود راموس في مصر، خاصةً، وأنه تسبب في إصابة نجم المنتخب الوطني، وخروجه من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، النسخة قبل الماضية، طالبهم فيها بنسيان ما حدث.

وقال "أبوعلي": "اللي فات مات، وده ماتش كرة، وفي الآخر إحنا بنبص لمصلحتنا كلنا، الزيارة ناجحة 100%، إحنا بننشط السياحة، ولازم المشاهير يتكلموا عننا كويس، وده فايدة لمصر كلها، وصلاح ابننا وحبيبنا، لكن لازم نبص لقدام ويكون عندنا مطموح".

وأضاف، أن راموس أخبره بأنه سعيد للغاية بسبب هذه الزيارة، كما أخبره أنه سيقترح على زملائه في ريال مدريد نادي القرن في أوروبا، أن يأتوا لزيارتها: "راموس بيحب مصر، وبيحب الناس هنا، وبيقول إنهم أكتر ناس معجبين".

وواصل: "قبل ما ينزل مصر، سألني إذا كان الناس زعلانة مني بسبب صلاح، وأنا قلتله لأ، ووقفنا عند النقطة دي، ومتكلمناش في اللي فات تاني".

وعن اصطياد المدافع الاسباني، سمكة كبيرة، خلال رحلته في مصر، أكد "أبو علي"، أنه فعلها اعتمادًا على نفسه، مؤكدًا: "محدش هيجيب له سمكة كبيرة ويحطها في البحر".