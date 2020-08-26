16 معلومة عن "جورج بباوي" اللاهوتي المثير للجدل داخل الكنيسة

أثار الدكتور جورج حبيب بباوي، المدرس السابق بالكلية الإكليريكية، جدلًا قبطيًا ما زالت أصداؤه مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما قيل عن إلغاء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرار عزله وفرزه من الكنيسة الصادر قبل 13 عاما، ورفع الحرمان الكنسي ضده بالسماح له "بالتناول" الذي يعد أحد أسرار الكنيسة السبع ويرمز إلى جسد ودم المسيح.

"الوطن" تعرض في السطور التالية، أبرز المعلومات عن "بباوي" اللاهوتي المثير للجدل داخل الكنيسة:

- ولد في 27 نوفمبر 1938.

- يذكر موقع "الأنبا تكلا هيمانوت" القبطي الأرثوذكسي، إن "بباوي" لم ينشأ من أسرة مسيحية حيث نشأ حتى التاسعة عشر يهوديًّا.

- بدأ ينضم للكنسية القبطية الأرثوذكسية سنة 1957 وقبلته الكنيسة.

- درس في الإكليريكية وعُيِّنَ معيدًا بها سنة 1961.

- احتضنه البابا شنودة وأخذه معه في زيارته التاريخية لروما ورسمه شمّاسًا.

- رافق البابا شنودة إلى أمريكا في زيارة البابا الأولى هناك سنة 1977.

- مُنِع من التدريس في الكلية الإكليريكية بالقاهرة وفروعها بسبب تعليمه الخاطئ من سنة 1983.

- اتهمته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأنه فصل نفسه منها بانضمامه لكنائس أخرى سنة 1984.

- نفى "بباوي" على موقعه الرسمي أن يكون انضم إلى أي كنائس أخرى.

- قرر المجمع المقدس في جلسة طارئة بتاريخ 21 فبراير 2007 ثم في جلسة 26 مايو 2007، عزل وفرز "بباوي" من الكنيسة.

- دأب "بباوي" عبر موقعه على الهجوم على البابا شنودة الثالث والأنبا بيشوي مطران كفر الشيخ ودمياط الراحل.

- حذر البابا شنودة والأنبا بيشوي وعدد من الأساقفة من تعاليم وأفكار جورج بباوي.

- لبباوي العديد من المؤلفات والكتب ويصفه تلاميذه بالعلامة اللاهوتي المستنير.

- اعترف بباوي في بيان رسمي في 2020، بأن البابا تواضروس الثاني وافق على مناولته –أحد أسرار الكنيسة السبع- ورفع الحرم الكنسي عليه.

- تبرأ الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة من "مناولة بباوي" وأشار إلى أنه تمسك بمطالبته بتقديم اعتذار كتابي عن أخطائه.

- تسببت "مناولته" في انقسام بين الأقباط وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.