إندونيسيا: هزة أرضية تضرب مضيق سوندا

ضربت هزة أرضية متوسطة بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مضيق سوندا بإندونيسيا في الساعة 7:27 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأوضحت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، في بيان، اليوم، أن مركز الهزة يقع على بعد 191 كيلومترًا جنوب غربي مدينة لامبونج الإندونيسية بعمق 72 كيلومترًا، وفقًا لما ذكرته وكالة "برنما" الماليزية.

وأشارت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، إلى أن الهزة لم تنذر بحدوث أمواج المد البحري العاتية أو التسونامي.

وفي الهند، أعلن المركز الوطني الهندي للزلازل وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر بولاية "غرب البنغال" شرق البلاد.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم، أنه لم ترد تقارير فورية بشأن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.