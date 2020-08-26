أبو عميرة: 10 آلاف بحث سنوي عن العلوم الطبية تجرى بكليات العلوم

قال المهندس الجيولوجي محمد غريب أبوعميرة، وكيل نقابة المهن العلمية، إن الأبحاث العلمية التي تتم بمجالات العلوم الطبية بكليات العلوم المصرية تتخطى 10 آلاف بحث في العام الواحد، مشتملة على أكثر من 50% من جملة الأبحاث المقدمة من الكليات الأخرى كالطب والصيدلة وغيرها.

وأشار أبوعميرة في تصريح لـ"الوطن" إلى أن موافقة مجلس النواب على قانون البحوث الإكلينيكية والتجريب العلمي على الآدميين يعد "قفزة علمية واسعة بالتشريعات الوطنية" بحسب تعبيره، مستندًا على نص المادة 60 من الدستور المصري التي تقضي بحرمة جسد الإنسان، وحظر إجراء أية تجربة طبية أو علمية على الإنسان بغير رضاه الحر الموثق، وفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون.

وكان أبوعميرة قد صرح في وقت سابق بأن التعديلات التي أدخلت على القانون أزالت المخاوف التي أثيرت من قبل الإخصائيين العلميين الطبيين Clinical Scientists المقيدين بشعبة العلوم الطبية بنقابة المهن العلمية، ومنها ما جاء بالمواد الخلافية قبل الإقرار أن حظر سفر العينات للخارج لعدم التلاعب أو العبث بالجينات المصرية.

وتابع: "مما أثار جدلاً بالأوساط العلمية، فالواقع العملي غير ذلك نظراً لوجود أكثر من 12 مليون مصري بالخارج، علاوة على وجود قامات كبرى من العلماء الإكلينيكيين المصريين الوطنيين الذين يديرون كبرى معامل التجريب الإكلينيكي بإنجلترا والصين وأمريكا، سيما وأن الأبحاث العلمية التي تتم تجرى على العينات البشرية قد تتم بتكنولوجيا وأجهزة ومستحضرات ومعامل غير متوفرة محلياً".