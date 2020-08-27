صور| حملة لإزالة التعديات في كفر الشيخ.. والمحافظ: لاتهاون مع المخالفين

قاد محافظ كفرالشيخ، أمس الأربعاء، حملة لإزالة المباني المخالفة الواقعة على رافد الطريق الدولي بنطاق مركز ومدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء خالد العزب، مدير الأمن، لإزالة أي تعديات على أملاك الدولة، وتكثيف إعادة الانضباط..

رافق محافظ كفرالشيخ، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال سامون، مساعد مديرية الأمن، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن الموجة الـ 16 لاسترداد أملاك الدولة، تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا على المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع، والدولة فاتحة ذراعيها، وذلك بفتح مظلة تقنين الأراضي، والتصالح على المباني، طبقاً للإجراءات القانونية، لافتاً أن هناك إقبال كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم.

وشدد على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد، كذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كُتلاً خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على فرض هيبتها، وإنفاذ القانون، والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات المقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، مؤكداً أن الدولة قدمت مؤخراً عددا من القوانين الخاصة بـ تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتعامل الفوري مع جميع المخالفين، مشيراً إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة لحين الانتهاء من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من عليها.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة جميع المتعدين على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، مشيدا بدور مديرية الأمن رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في التنسيق الكامل للحملات المكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، مؤكداً استمرار تلك الحملات فى أنحاء المحافظة بمختلف المراكز والقرى لإزالة كافة أنواع التعديات.