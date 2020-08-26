الوطنية للصحافة تناقش وضع حلول جذرية لمشاكل المؤسسات القومية المالية

عقدت لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع التابعة للهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها الأول اليوم الأربعاء بمقر الهيئة وبحضور رئيسها المهندس عبد الصادق الشوربجي.

وقال بيان للهيئة إن المستشار عبد الصادق الشوربجي أكد في بداية الاجتماع على ضرورة البدء في إيجاد حلول جذرية للمشاكل المالية التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية وبحث المشكلات الخاصة بقطاع الإعلانات بما يخدم المصلحة العامة للمؤسسات.

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارها بتشكيل لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع برئاسة أسامة أبوباشا وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار والأستاذ عطية الغريب والأستاذ أحمد شوقي.