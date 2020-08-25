الوطنية للصحافة تتلقى 55 شكوى ورقية وإلكترونية والشوربجي: نتعامل بجدية

عقدت لجنة الشكاوى بالهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها الأول بكامل أعضائها بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة، وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الهيئة على ضرورة التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة للهيئة، والتعامل معها بكل جدية، بما يخدم المصلحة العامة للصحافة القومية.

وبحسب بيان للهيئة، قال إن الهدف في تشكيل اللجان المتنوعة بالهيئة، هو مساعدة المؤسسات الصحفية على تطوير الأداء والارتقاء بالمستوى المهني، ليتماشى مع مرحلة التطوير التي ستشهدها المؤسسات الصحفية على كل المستويات.

ومن جانبه، قال وليد عبدالعزيز، رئيس لجنة الشكاوى، إن الهيئة تلقت حتى الآن 27 شكوى ورقية، و28 شكوى إلكترونية، وتم حل أكثر من 50% منها، وجار بحث الشكاوى الأخرى.

وأكد أنه سيتم وضع ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى لسرعة وصولها إلى الهيئة، والتحقق منها، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة.

حضر الاجتماع أسامة أبوباشا، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وكل من محمد عبدالله ومحسن الميري عضوى اللجنة.