جزار يقتل جاره الستيني بعد رفضه الزواج من ابنته في البدرشين

تخلص جزار من ترزي في البدرشين بطعنة قاتلة في الصدر، انتقامًا منه لرفض الأخير الموافقة على زواجه من ابنته.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارًا يفيد بالقبض على جزار لاتهامه بقتل جاره، انتقاما منه لرفضه الموافقة على زواجه من ابنته.

وتمكنت المباحث من القبض على المتهم البالغ من العمر 24 سنة، بتهمة القتل العمد للمجني عليه 64 سنة بطعنة قاتلة، وبمواجهة المتهم اعترف بتفاصيل الواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.