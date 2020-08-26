القوات الأمريكية تعلن مقتل 6 من حركة الشباب في ضربة جوية بالصومال

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" مقتل 6 عناصر من حركة الشباب الإرهابية في الصومال في ضربة جوية بجنوب البلاد.

وأوضحت القيادة، في بيان نقلته قناة "أيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن الهجمة الجوية نفذت الاثنين الماضي بمنطقة "شابيلي السفلى" بعدما هاجم مسلحو الجماعة القوات الصومالية بالمنطقة مع وجود قوات أمريكية بالقرب منها ما أسفر عن إصابة 3 من مسلحي الحركة.

وأضافت قيادة القوات الأمريكية، أنه لم يصب أو يقتل أي من أفراد القوات الأمريكية خلال الهجوم، نافية مزاعم الحركة.

من جانبها، أوضحت الحكومة الصومالية، أن القوات الأمريكية كانت موجودة بالموقع لتوفير الدعم والمشورة للقوات الصومالية.

جدير بالذكر، أن حركة "الشباب" تظل الجماعة الإرهابية الأكثر نشاطًا في إفريقيا وقد زادت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب من عدد الضربات الجوية ضدها، وتصفها قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا بأنها تعد خطرًا على إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.