أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" عن مقتل 4 من مقاتلي حركة الشباب الصومالية الإرهابية في 3 غارات جوية، أمس الأحد، على بلدتين بالصومال.

وذكرت "أفريكوم" في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، أنها استهدفت بـ 3 غارات جوية الإرهابيين، بعدما تم التنسيق مع الحكومة الفيدرالية في الصومال في موقعين بمنطقة كونيو بارو "شمال بلدة كيسمايو"، وكاليو بارو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت أنه تم تنفيذ الضربة الجوية بعد أن قام مقاتلون من حركة الشباب بمهاجمة القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة، مضيفة إن "هذه الضربات الجوية الدقيقة استهدفت عناصر في حركة الشباب مسؤولين عن أعمال إرهابية ضد مواطنين صوماليين أبرياء بالتنسيق مع (تنظيم) القاعدة".

وقال الجنرال الأمريكي ويليام جايلر الذي يدير عمليات أفريكوم "منذ الهجمات الأولى (لحركة) الشباب في 2011، قتلت هذه المجموعة بلا رحمة مئات الأشخاص"، مضيفا: "هاجم (الشباب) شركاء وحلفاء أفارقة (للولايات المتحدة) ومواطنين أمريكيين".

وجاء ذلك غداة اعتداء أدى إلى مقتل 79 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، بتفجير سيارة مفخخة أمس الأول السبت في منطقة مكتظة بمقديشو، عاصمة الصومال، وبين القتلى 16 على الأقل من طلاب جامعة بنادر كانوا في حافلة لدى وقوع التفجير عند تقاطع مكتظ في جنوب غرب العاصمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الهجوم، لكنّ مقديشو كثيرا ما تتعرض لتفجيرات واعتداءات يشنّها عناصر حركة الشباب الذين يسعون منذ أكثر من عشرة أعوام إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية.