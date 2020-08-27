3 مذابح أسرية و14 قتيلا حصيلة جرائم كفر الدوار خلال عامين فقط

احتل مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، المرتبة الأولى في المذابح الأسرية الكاملة، سواء كان القاتل أحد أفراد الأسرة كالأب، أو شخص غريب.

فقد شهدت المدينة وضواحيها خلال الـ 3 سنوات الماضية عدة حرائم بشعة راح ضحيتها أسر كاملة، آخر الجرائم المروعة التي شهدتها كفر الدوار، وقعت مساء أمس بحي منشية النصر، بعدما عثر الأهالي على 3 جثث من أسرة واحدة، لأم وطفليها التوأم داخل منزلهم في ظروف غامضة، وهم كل من "ياسمين ع.م"، 23 سنة، و"على ا.م"، 3 سنوات، و"محمد ا.م"، 3 سنوات.

وفي أقل من 24 ساعة توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن الأب "أحمد م ف"، 27 عاما، شيف، وراء ارتكاب الواقعة.

جزار قتل أسرة من 7 أفراد ليسرق 4 مواشي

وفي 5 يناير 2020 تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالعثور على أسرة مكونة من 7 أفراد مذبوحين داحل منزلهم في عزبة الشيخ دائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثامين كل من "حسني.س.ع" 39 عاما، عامل، ووالدته "زينب.م.ع" 67 عاما، وزوجته "رن.م.ش" 32 عاما، وأولاده "عماد" 15 عاما، والأطفال "محمد" 3 سنوات، و"مسعد" 4 سنوات، و"عبدالرحمن" 10 سنوات.

وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة، حيث توصل فريق البحث أن وراء الواقعة، جزار سيئ السمعة، تخصص في سرقة المواشي، حيث قام بقتل الأسرة كاملة بدافع السرقة، وتم ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة نتيجة مروره بضائقة مالية.

وروى المتهم تفاصيل الحادثة، وقال إنه توجه لمسكن المجنى عليه وقام بالطرق على الباب، ففتح له المجنى على وجلس معه وتناول طعام العشاء وشرب الشاي ثم طلب المبيت لديه بسبب بحث الحكومة عنه لهروبه من تنفيذ حكم قضائي صادر ضده فوافق المجني عليه ونام في ذات الغرفة وما من المتهم إلا أنه غافله وطعنه بسكين إلا أن المجنى عليه قاوم وفوجئ المتهم بوالدة المجنى عليه وزوجته وأولاده فقام بطعن بعضهم، وحرق المنزل والمخزن.

وكشفت التحريات أن المتهم استغل سوء حالة الطقس، وترك سيارة نصف نقل بعيدًا عن المكان، وتسلل إلى منزل المجنى عليهم لسرقة 4 رؤوس ماشية من حظيرة ماشية مجاورة لمحل الجريمة.

وبحسب التحريات، عندما شعر المجنى عليه، بالجاني، خرج من منزله لمعرفة ما يحدث، ففوجئ بالمتهم وتعرف عليه، فأجهز المتهم على المجنى عليه، وأصابه بعدة طعنات توفى متأثرا بها، ثم قتل باقي الضحايا.

"الصافي" ذبح عائلة "عبدالعزيز" ليسرق 17 ألف جنيه

وفي أغسطس 2017، تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة آنذاك، إخطارا في أول أيام عيد الأضحى، باكتشاف أهالى عزبة عبدالحميد الحاوى وجود جثة السيد عبدالعزيز 52 عاما، وزوجته عزيزة محمد 40 عاما، ونجليه مصطفى 18 عاما، ويوسف 15 عاما، مذبوحين داخل منزلهم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سمسار مواشي يدعى "الصافي"، وذلك بسبب اختلافه والمجني عليه على صفقة شراء ماشية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وقال أمام النيابة بأن اسمه “الصافي.م.ع”، 43 عاما، ويعمل في تجارة الماشية، ويقيم في دائرة مركز شرطة كفر الدوار، وله معلومات جنائية مسجلة.

وقال المتهم إن الجريمة وقعت بدافع السرقة، مضيفًا في اعترافاته أمام فريق البحث الجنائي إنه علم بوجود مبلغ مالي قدره 17 ألف جنيه في منزل الضحايا فقرر الاستيلاء عليها من خلال اقتحام المنزل من سوره الخلفي.

وتابع: "شعرت الزوجة بوجودي في غرفة النوم فقتلتها بالسكين على الفور دون مقاومة منها ثم جاء أفراد البيت جميعهم تباعًا، ولقوا حتفهم بنفس الطريقة من خلال الذبح في منطقة الرقبة".