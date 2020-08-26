إيطاليا تعلن تسجيل 1367 إصابة جديدة بكورونا في الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 1367 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل أعلى حصيلة يومية للإصابات بالجائحة منذ شهر مايو الماضي.

وأشارت الوزارة الإيطالية، مساء اليوم، إلى تسجيل 13 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت حصيلة الإصابات اليومية بإيطاليا تجاوزت حاجز الألف، مرة أخرى في 22 أغسطس الجاري، قبل أن تسجل 1210 حالات في اليوم التالي.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في عموم البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 262540 حالة.