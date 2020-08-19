ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في إيطاليا إلى 255278 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 642 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 255278 حالة.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن هذا العدد اليومي هو الأكبر في إيطاليا منذ 23 مايو الماضي، مضيفة أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس بلغت في إيطاليا حتى الآن 35 ألفاً و412 حالة.

بريطانيا تسجل ارتفاعا بحالات الوفاة بسبب الإصابة بالوباء

وفي بريطانيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، ارتفاع عدد حالات الوفاة من الإصابة بكورونا المستجد بـ16 حالة، وعدد الإصابات بـ 812 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بالوباء بلغ 41396 شخصا، فيما بلغت الإصابات 321098 حالة.

ووفقاً لإحصاءات، أمس الثلاثاء، تم تسجيل 1089 حالة جديدة للإصابة بكورونا المستجد، ووفاة 11 شخصاً.