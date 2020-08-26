زوج "عروس الجنة" يناشد المتعاطفين معها إزالة صورها من "السوشيال"

ناشد أحمد محمد حسين، زوج "إسراء" التي توفيت يوم حنتها بأزمة قلبية، المتعاطفين معها بإزالة صورتها من على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت، قائلًا: "أي حد منزل صورتها ياريت يمسحها عشان منعذبهاش أكتر من كده، الميت له حرمة"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري".

وأضاف "حسين"، أن وفاة زوجته قبل حفل زفافهما شكل صدمة مفزعة للجميع وعم الحزن على كافة أقاربها ومعارفها، فذكر أنهما كانا يخططان سويًا لـ "ليلة العمر" المنتظرة، ولكنه تفاجأ فى صباح يوم الحنة باتصال يخبره بأن عروسته أغمي عليها، وعندما وصل إلى منزلها وجد أنها فارقت الحياة إثر أزمة قلبية، "قدر الله وما شاء فعل كانت ملاك من ضمن الملائكة".

وتابع متأثرًا: "هي راحت وسابتني وربنا يعوضني بيها في الجنة، علاقتي بها بدأت كخطوبة تقليدية وتحولت لقصة حب".

وأثبتت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية أن وفاة الفتاة "إسراء م."، قبل ساعات من زفافها، جاءت لأسباب طبيعية، نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، وتلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مستشفى جامعة بنها، بوصول الفتاة البالغة من العمر 21 عاماً، جثة هامدة، ولا توجد بها أي أثار جسديه تدل على تعرضها لحادث أو إصابات، وبتوقيع الكشف عليها تبين أنها لفظت أنفاسها إثر إصابتها بأزمة قلبية.

وقالت أسرة الفتاة إنها كانت تستعد لحفل زفافها، الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء، إلا أنها عند إيقاظها صباح اليوم، نظرا لتأخرها في النوم، أخبرتهم بأنها تشعر بألم في الجهة اليسرى من الصدر، ناحية القلب، وتناولت كوباً من الماء، بعد أن جلست على سريرها، وبعد دقائق عادت للنوم مرة أخرى، وعندما حاولوا إيقاظها مرة أخرى، تبين أنها فقدت الوعي، فتم تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها إلى المستشفى الجامعي، إلا أنها فارقت الحياة قبل الوصول للمستشفى.