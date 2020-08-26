التحريات: وفاة "عروس القليوبية" قبل ساعات من زفافها طبيعية

أثبتت تحريات الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية أن وفاة الفتاة "إسراء م."، قبل ساعات من زفافها، جاءت لأسباب طبيعية، نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مستشفى جامعة بنها، بوصول الفتاة البالغة من العمر 21 عاماً، جثة هامدة، ولا توجد بها أى أثار جسديه تدل على تعرضها لحادث أو إصابات، وبتوقيع الكشف عليها تبين أنها لفظت أنفاسها إثر إصابتها بأزمة قلبية.

وقالت أسرة الفتاة إنها كانت تستعد لحفل زفافها، الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء، إلا أنها عند إيقاظها صباح اليوم، نظرا لتأخرها في النوم، أخبرتهم بأنها تشعر بألم في الجهة اليسرى من الصدر، ناحية القلب، وتناولت كوباً من الماء، بعد أن جلست على سريرها، وبعد دقائق عادت للنوم مرة أخرى، وعندما حاولوا إيقاظها مرة أخرى، تبين أنها فقدت الوعي، فتم تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها إلى المستشفى الجامعي، إلا أنها فارقت الحياة قبل الوصول للمستشفى.