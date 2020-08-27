ضبط 182 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية في مركز أبوتشت 

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة المسطحات المائية، شنت حملة مكبرة على محلات الجزارة بدائرة مركز أبوتشت نجحت خلالها في ضبط 182 كيلو جرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

‫وأضاف "الداودي"، أنه تم خلال هذه الحملات تحرير محضريّن للمخالفين والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى.

ووجه محافظ قنا، باستمرار ‬عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.