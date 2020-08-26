دينية النواب تواصل مناقشة مشروع قانون دار الافتاء خلال أيام

أكد النائب شكري الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لمراجعة الملاحظات الواردة من مجلس الدولة على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائباً آخرين.

وقال "الجندي" في تصريح لـ"الوطن"، إن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أحال مشروع القانون مرة أخرى للجنة الدينية لمراجعته، لاسيما في ظل بعض الاعتراضات التي واجهته خلال مناقشته في الجلسة العامة.

وأوضح أن اللجنة حريصة على إصدار قانون متوازن يحقق الصالح العام للجميع.

ويشار إلى أن مجلس النواب كان قد انتهى من الموافقة المبدئية على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأبدى الأزهر الشريف تحفظه على مشروع القانون، ووصفه بالكيان الموازي للأزهر الشريف.

ويتضمن مشروع القانون آليات لإعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالي – الفني – الإداري) وتحديد آلية عمل المفتي وكيفية اختيار أمناء الفتوى.