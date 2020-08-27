مؤشرات.. انحسار المنافسة بين العامري وسليم على مقعد نقيب البيطريين 

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين، انحصار المنافسة بين الدكتور خالد العامري، والدكتور خالد سليم، على مقعد النقيب العام.

وقال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إن المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي، لعدد من المحافظات أوضحت انحسار المنافسة ما بين الدكتور خالد العامري والدكتور خالد سليم، في قطاع القاهرة ودمياط وسوهاج، والغربية.

وأضاف البدري في تصريحات خاصة لـ الوطن، أن هناك عدد من المحافظات ذات الكتل التصويتية الكبرى، لم يتم حسمها حتى الآن، كمحافظات الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ.

وكان الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، أعلن أن اللجان شهدت منذ بداية التصويت فى العاشرة من صباح الأربعاء، إقبال غير مسبوق من الأطباء البيطريين بالتصويت، مشيرا إلى أن بعض اللجان التى لم تتخط أصوات الناخبين بها من قبل فى أى انتخابات الـ50 صوت، تخطت الـ400 صوت، اليوم، ومازالت تستقبل الأطباء البيطريين للإدلاء بالأصوات.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أنه لأول مرة تشهد بعض اللجان امتلاء صناديق الاقتراع بها تماما، ويتم الاستعانة بصناديق جديدة، مثل فرعيات الشرقية، حيث لجنة التصويت بالزقازيق، تم الاستعانة بـ7 صناديق جديدة لها، بعد امتلاء صناديقها، منذ الساعة الثانية ظهرا، مشيرا إلى أن تلك اللجنة عدد الأعضاء المُسجلين بها حوالى 1571 طبيب بيطرى، لافتا إلى أن هناك إقبال من الأطباء البيطريين من أًحاب المعاشات للتصويت، فى الدقهلية، وأسيوط، الشرقية، وسوهاج، شعورا منهم بالمسئولية تجاه نقابتهم.

وتابع: وهذه الأعداد لأول مرة أن تشهدها النقابة، حيث حصلت على عضوية النقابة فى 2018، بحوالى 1900 صوت، إلا أن هذا العام لابد أن يجتاز المرشح 3 آلاف صوت على الأقل على مقعد النقيب العام مثلا، وهو ما يؤكد أن الأطباء البيطريين أصبح لديهم وعى للتعبير عن مطالبهم.

وجدير بالذكر أن عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء البيطريين، بدأت صباح الأربعاء، وأجريت الانتخابات على مقعد النقيب العام والتجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجالس النقابات الفرعية عدا نقابة "القاهرة، الجيزة، قنا".

وأكد الدكتور البدرى أحمد ضيف، أن التصويت بكافة المحافظات تم تحت إشراف قضائى كامل، بمشاركة 55 مستشار من هيئة النيابة الإدارية، يشرفون على 55 لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية