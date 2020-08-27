محمد محمود عبدالعزيز : كنت هتقلب بالعربية بس جت سليمة

تعرض الفنان محمد محمود عبدالعزيز لحادث سير قبل قليل، إلا أنّه أكد سلامة صحته، إذ نشر صورة لسيارته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، معلقا: "ألف حمد وشكر ليك يا رب، قطع مفاجئ في الكوتش الأمامي، وكنت هتقلب بس ربنا ستر، جت سليمة".

وأضاف: "شكرا لأصدقائي اللي بهدلتهم معايا لحد ما رجعت بيتنا الحمد لله، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، أسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

يذكر أنّ آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز مسلسل "قيد عائلي"، وشارك في بطولته صلاح عبدالله، بوسي، عزت العلايلي، ميرفت أمين، تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وحقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية.