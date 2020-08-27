السيسي يُجدد تعيين "القوصي" رئيساً لوكالة الفضاء لمدة عام

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسي، بتجديد تعيين الدكتور محمد القوصي، رئيساً تنفيذياً لوكالة الفضاء المصرية.

واشتمل قرار الرئيس السيسي، الذي حمل رقم 457 لسنة 2020، على أن يُعين "القوصي" بدرجة وزير، وذلك لمدة عام، اعتباراً من 19 أغسطس الماضي.

صدر القرار في رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الماضي.

كانت وكالة الفضاء المصرية، قد تأسست في أغسطس 2019، كهيئة اقتصادية عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية.

وأصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بإصدار القانون رقم 3 لسنة 2018 بشأن هيئة الفضاء المصرية، وذلك بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء عليه.

وتهدف هيئة الفضاء المصرية إلى نقل وتطوير تكنولوجيا الفضاء، وتوطين وبناء القدرات الذاتية المصرية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية المصرية.

وعقب إنشاء هيئة الفضاء المصرية، قرر الرئيس السيسي، تعيين "القوصي" في منصب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية لمدة عام، ليجدد قرار تعيينه عقب انتهاء مدة القرار الأولى.