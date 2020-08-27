عاجل.. مصرع اثنين وإصابة 5 آخرين في تصادم ميكروباص بـ"تريلا" في أسيوط

لقي شخصين مصرعهما بينما أُصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بـ"تريلا" من الخلف بطريق الجيش بعد الكارتة بنحو 2 كيلو اتجاه أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة "تريلا" بطريق الجيش بعد الكارتة بحوالي 2 كيلو اتجاه أسيوط.

وانتقل فريق من الشرطة والإسعاف والإنقاذ وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ، ونجم عن الحادث وفاة شخصين مجهولي الهوية، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بالأربعين بمعرفة الإسعاف.

كما نجم عن الحادث أيضًا إصابة 5 أشخاص، وتمّ نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وهم كلًا من: (شيماء محمود محمد 30 سنة، سوهاج- أحمد حسين عبدالرازق سوهاج - بسملة حسني عبدالراضي، 16 سنة، مجهول الهوية، مجهول الهوية"، وتمّ نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وجار رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.