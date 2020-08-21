مصرع موظف وإصابة آخرين في حادث تصادم بسوهاج

لقي موظف مصرعه وأصيب شخصان آخران بدائرة مركز المراغة بسوهاج، إثر حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بناحية شندويل البلد.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المراغة المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة بوجود مصادمة ومتوفى ومصابين بناحية شندويل البلد دائرة المركز.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء قيادة "محمد.ا.ا"، 25 عاما، موظف، ويقيم بناحية بني وشاح دائرة المركز دراجة بخارية دون لوحات معدنية، اختلت عجلة القيادة واصطدم بدراجة بخارية دون لوحات معدنية قيادة "أحمد.ع.ح"، 24 عاما، سائق -يقيم بناحية شندويل البلد دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية الأولى، وإصابة كل من قائد الدراجة البخارية الثانية، مرافق المتوفى "علي.ع.ع"، 30 عاما، عامل، ويقيم بناحية بني وشاح دائرة المركز، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لعامة للتحقيق.